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Члены Rammstein протестно поцеловались на сцене в Москве: фото

Члены Rammstein протестно поцеловались на сцене в Москве: фото - Фото
Фото: instagram.com/rammsteinofficial
31.07.2019, 17:22

В Instagram группы снимок целующихся Ландерса и Круспе озаглавлен "Россия, мы тебя любим!"

Гитаристы немецкой группы Rammstein Пол Ландерс и Ричард Круспе поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники" в знак протеста против российского закона "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом сообщает loudersound.

В Instagram группы снимок целующихся Ландерса и Круспе озаглавлен "Россия, мы тебя любим!".

Как известно, в 2003 году в РФ Дума приняла закон, устанавливающей админответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Отдельный пункт касается иностранцев и лиц без гражданства. За нарушение данного закона для них предусмотрены штрафы на сумму от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Также предусматривается выдворение за пределы России.

Неделю назад, во время концерта в Польше фронтмен группы Тилль Линдеманн переправлялся через толпу в резиновой лодке, размахивая флагом ЛГБТ-прайда.

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гомофобия лгбт Rammstein
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