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Харьковский горсовет передумал требовать запрета ХарьковПрайда

Харьковский горсовет передумал требовать запрета ХарьковПрайда - Фото
Фото: EPA
09.09.2019, 15:50

Мероприятие пройдет 15 сентября

Харьковский горсовет не будет подавать иск в суд с требованием запрета проведения ХарьковПрайда. Об этом в комментарии KHARKIV Today сообщил директор департамента по делам информации Юрий Сидоренко.

"Да, готовили документы. Но в суд не пойдем", - сказал он.

На вопрос, почему в горсовете передумали, ответил мэр Геннадий Кернес. "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить", - сказал он, сообщает Media Port.

Эту информацию подтвердили организаторы прайда на своей странице в Facebook.

Как сказано в сообщении, горсовет не будет обращаться в суд с просьбой запретить ХарьковПрайд, а, наоборот, будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания.

Мероприятие пройдет 15 сентября.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения марша ЛГБТ в городе.

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Харьков лгбт прайд харьковпрайд
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