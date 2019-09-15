Харьков прайд 2019. Первый марш равенства в Харькове: трансляция

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В марше примут участие дипломаты из европейских стран

Сегодня в центре Харькова начался первый ХарьковПрайд 2019. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники митинга собрались на площади Свободы. Они ограждены от противников марша кордоном полиции. Главный лозунг демонстрантов: "Свобода - наша традиция!"

Допускали на марш исключительно после досмотра сотрудниками правоохранительных органов и прохода через рамки металлодетектора.

Организаторы ожидают, что на акции соберется до 1500 человек. Как сообщает Vgorode.kh, в марше также запланировано участие посла Франции в Украине, консула ФРГ, представителей Швеции, Канады, Дании, Норвегии, Нидерландов, Великобритании.

На другом конце площади собрались сторонники традиционных ценностей, представители организаций Правый сектор, Традиция и порядок, а также Фрайкор. Некоторые противники прайда подходили вплотную к колоне ЛГБТ-активистов, пытаясь забросать их яйцами, однако были оттеснены полицией.

В пресс-службе полиции Харькова сообщили, что обеспечивать порядок в городе будут 2500 правоохранителей.

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Теги: Харьков, видео, правый сектор, лгбт, марш равенства, прайд, фрайкор
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