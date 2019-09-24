Нельзя идти туда, где нас не ждут. "Слуга народа" - о НАТО

Ирина Верещук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Слуга народа, глава подкомитета Рады по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что Украине не стоит становиться членом НАТО в нынешней геополитической ситуации. Об этом она рассказала в интервью 112 Украина.

Она считает, что для Альянса первоочередным сейчас является членство Грузии. А Украина же пока стучит в закрытые двери.

"Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, слаженнее. У нас есть программы сотрудничества, все", - рассказала Верещук.

Читайте также: Грузия может войти в НАТО без оккупированных районов - экс-генсек

По ее словам, процесс интеграции в НАТО делится на политическую часть и компоненту безопасности. Именно политическая и стоит на пути вступления Украины в Альянс, считает Верещук.

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России", - объяснила Верещук.

Читайте также: Нардеп Слуги народа - журналисту: Кто вы такая, чтобы проверять?

Она считает, что вступление Украины в НАТО может стать причиной нового конфликта с РФ, а потому Киеву лучше следовать примеру Финляндии.

"Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они могут себе это позволить институционально, у них есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в Конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", - объяснила она.

Читайте также: Нардеп-спортсмен: Полностью сосредоточусь на политике к 2020 году