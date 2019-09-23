Пристайко - о том, нужно или нет Украине быть в составе НАТО

Вадим Пристайко (скриншот из эфире Hromadske)

В плане коллективной безопасности ничего лучшего в нашей части континента, чем Организация Североатлантического Договора, не придумано и не будет придумано в обозримом будущем, и поэтому Украина будет стремиться в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Hromadske.

По словам министра, есть страны, которым необязательно входить в Альянс, чтобы ощущать себя защищенными.

"Особенно комфортно тем странам, которые живут в середине НАТО, типа Австрии. Она может нам рассказывать и поучать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в центре европейского континента в окружении европейских и НАТОвских стран", - отметил глава МИД.

Пристайко подчеркнул, что его личное мнение на тему будущего статуса Украины таково: "как бы ни закончился" нынешний гибридный конфликт с Россией, "нам все равно нужно на следующий же день начинать (точнее, начинать уже сейчас) думать о том, как обеспечить свою безопасность на будущее".

"Как по мне, наиболее эффективным методом защиты нашей независимости на будущее является членство в Альянсе", - резюмировал глава МИД.

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