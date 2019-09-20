Пристайко сказал, как будут проводить выборы в Донбассе

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Местные выборы во временно оккупированном Донбассе будут проводить на основании украинского закона о выборах. Об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Выборы будут проводить на основании украинского закона о выборах. Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Это – исчерпывающий ответ", - отметил Пристайко.

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"А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наш ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наша спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что международный контроль не предусмотрен законами Украины.

"Но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора. Кто будут эти международные представители? Сколько их? На каких участках? Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все – очень сложные вопросы, которые придется решать", - объяснил Пристайко.

Отвечая на вопрос, будут ли переселенцы принимать участие в голосовании на выборах, Пристайко сказал: "Это должны определить Верховная рада и Центризбирком, я не хочу заходить на их поле. МИД или правительство могут лишь высказать свои ожидания или, скажем, дать рекомендации".

Он считает, что переселенцы имеют право избирать местную власть.

"Мне кажется, что было бы справедливо, чтобы те люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой Родиной, тоже избирали бы новую местную власть. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть будет руководить этими людьми, и они должны повлиять на избрание", - объяснил Пристайко.

17 сентября Пристайко заявил , что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года.

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