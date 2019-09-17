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Пристайко озвучил "формулу Зеленского" и сроки для Донбасса

Пристайко озвучил "формулу Зеленского" и сроки для Донбасса - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
17.09.2019, 00:10

У Зеленского намерены выполнить свой план максимум за год

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассчитывает, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

В контексте актуальной сегодня "формулы Штайнмайера" Пристайко попросили ответить, существует ли у украинской власти своя собственная формула.

"Есть условная формула Зеленского. Она говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем обменять всех наших парней и девушек", - ответил министр.

Также, по его словам, Украина будет пытаться "дотянуться ментально" до жителей временно оккупированных территорий. 

Кроме того, в планах украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры из ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию (сейчас этот период составляет 60 дней, у Зеленского предлагают, чтобы он равнялся году).

"Такие шаги и являются основой условной формулы Зеленского, в конце которой стоит: если в ближайшее время мы не сможем решить эти проблемы, тогда мы должны будем перейти к новым радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года", - резюмировал Пристайко.

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Владимир Зеленский Донбасс формула штайнмайера вадим пристайко
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