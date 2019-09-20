Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Формула Зеленского по Донбассу. Пристайко дал разъяснения

Формула Зеленского по Донбассу. Пристайко дал разъяснения - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 13:38

Глава МИД отметил, что пока Украина не отменяет блокаду временного оккупированного Донбасса

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что формула президента Владимира Зеленского в переговорах по Донбассу "постепенно насыщалась символами и смыслами". Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

"Формула Зеленского постепенно насыщалась символами и смыслами, но изначально предусматривала, что мы, если на английском, reaching out to our own people beyond the touch line, то есть мы стараемся... Здесь нет четкого перевода. Я вчера, когда был в Верховной Раде, пытался найти, как это правильно перевести. Дотянуться до умов, и голов, и сердец? Но так получается не совсем понятно, что имеется в виду", - сказал Зеленский.

Читайте также: Формула Штайнмайера. Пристайко сказал, на что согласилась Украина

Он уточнил, что Украина восстановит выплату пенсий жителям ОРДЛО.

"Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал Пристайко.

По его словам, пока Украина не отменяет блокаду временного оккупированного Донбасса.

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда? Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными -  все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - объяснил Пристайко.

  • 17 сентября Пристайко заявил, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года. 
Напишите нам
Донбасс вадим пристайко "зеленые" аукционы формула Зеленского
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 