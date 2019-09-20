Возможна "большая сделка" по Донбассу и газу - Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение вопроса о Донбассе может быть увязано с газовыми переговорами, заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью Европейской правде.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработана некая большая сделка, некий big deal, что включит не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - заявил Пристайко.

Министр подчеркнул, что газовая проблема и энергетическая безопасность Украины всегда были в зоне внимания лидеров нормандской четверки, вопрос энергобезопасности включен "в некоторые документы и заявления" в рамках нормандского формата.

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