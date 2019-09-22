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"Слуга народа": Полностью сосредоточусь на политике к 2020 году

"Слуга народа": Полностью сосредоточусь на политике к 2020 году - Фото
Жан Беленюк (фото - Zhan Beleniuk/Facebook)
22.09.2019, 08:00

Жан Беленюк заявил, что сейчас его главной задачей является выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Борец греко-римского стиля и депутат от Слуги народа Жан Беленюк сообщил, что полностью посвятит себя политике лишь после выступления на летних Олимпийский играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

По словам атлета, о своих первоочередных целях он предупредил руководство партии до того, как был включен в избирательный список.

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"Когда мне предложили (участие в избирательном списке партии Слуга народа - ред.), я сказал, что моя первая цель - это Олимпийские игры, но это всего год. После этого я буду уже полностью предан украинской политике", - рассказал Беленюк.

Сейчас же атлет пытается совмещать спорт и политику. Как считает сам Беленюк, у него это получается.

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"Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.). А в этом году начал, и стал первым", - объяснил политик-спортсмен.

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верховная рада Слуга народа спорт Олимпиада греко-римская борьба Жан Беленюк борьба
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