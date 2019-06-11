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11.06.2019, 11:44

Борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику с Зеленским

Борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику с Зеленским - Фото
Жан Беленюк и Владимир Зеленский (фото - facebook.com/beleniuk)

По словам спортсмена, команда президента увидела в нем "человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте"

Олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, почему партия президента Владимира Зеленского Слуга народа позвала его к себе и почему он это предложение принял. Об этом Беленюк написал в своем Facebook.

По его словам, президент и его команда увидели в спортсмене "человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте".

"Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением", - написал спортсмен.

При этом Беленюк добавил, что от мечты – золота олимпиады в Токио – не намерен отказываться, "благо до нее чуть больше года".

"Сейчас живу прежней жизнью, что будет после…посмотрим", - подытожил он.

В апреле этого года Беленюк заявлял, что "знает, что такое украинская политика, и лучше этим не заниматься". Он тогда добавил, что "спортсмен, а не политик".

9 июня партия Слуга народа показала 100 человек из своего списка на выборы. Беленюк в нем на 10-м месте.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, Жан Беленюк
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