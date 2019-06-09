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09.06.2019, 12:49

Выборы в Раду. Стала известна первая десятка партии Слуга народа

Выборы в Раду. Стала известна первая десятка партии Слуга народа - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото - LIGA.net)

Список возглавил руководитель партии

исправлено

Сегодня, 9 июня, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа представила список кандидатов на досрочные парламентские выборы 21 июля. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Съезд партии, дата которого была перенесена, проходит на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве.

Первая десятка выглядит так:

  1. Дмитрий Разумковглава партии;
  2. Руслан Стефанчук, представитель президента в Раде;
  3. Ирина Венедиктова, эксперт по вопросам судебной системы;
  4. Давид Арахамия, предприниматель и волонтер;
  5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
  6. Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии;
  7. Александр Корниенко, руководитель штаба партии;
  8. Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции;
  9. Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1;
  10. Жан Беленюк, спортсмен, борец;
  11. Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;
  12. Владислав Криклий, кандидат экономических наук;
  13. Елена Шуляк - эксперт в области строительства;
  14. Дмитрий Наталуха, правозащитник;
  15. Елизавета Ясько, кинопродюсер, выпускница University of Oxford;
  16. Алексей Оржель, эксперт в области ТЭК;
  17. Андрей Герус, представитель президента в Кабмине;
  18. Михаил Радуцкий, врач;
  19. Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы;
  20. Дмитрий Гетьманцев, эксперт по вопросам налогообложения и банковского права

В партии отметили, что список не окончательный, поскольку еще будет этап так называемых "пост-праймериз". Все желающие смогут прокомментировать на сайте партии каждую кандидатуру и если позиция людей будет совпадать с информацией, имеющейся у руководства партии, то такой кандидат будет исключен из списка. Слуги народа может сделать это до 8 июля, когда ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов. 

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, 1+1, список, александр ткаченко, Дмитрий Разумков
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