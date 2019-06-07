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07.06.2019, 12:00

Съезд Слуги народа перенесли

Съезд Слуги народа перенесли - Фото
Слуга народа

В пресс-службе заявили, что им нужен еще день, чтобы обработать заявки от желающих баллотироваться от партии

Съезд президентской партии Слуга народа, который был запланирован на завтра, проведут в воскресенье - 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба партии. 

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассматривать анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии на мажоритарных округах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, через сайт партия получила 3500 заявок.

Место и график съезда не изменились. Его проведут в Национальном ботсаду им. Гришко в полдень. 

Как показал опрос социологической группы Рейтинг, популярность Слуги народа выросла еще больше.

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Теги: Слуга народа, съезд
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