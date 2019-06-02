У Зеленского объяснили, почему Слуга народа может идти на выборы

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда Зеленского у себя в Facebook заявляет, что информация о том, что Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа 27 мая, не соответствует действительности.

Так она прокомментировала сообщения "некоторых интернет-порталов" о том, что Слуга народа не сможет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, поскольку Иван Баканов оставался председателем партии на момент своего назначение заместителем главы СБУ.

Согласно сообщению, съезд партии Слуга народа принял решение о назначении Разумкова 21 мая. В тот же день Баканов сложил свои полномочия и приостановил членство в партии, а исполнять обязанности первого замглавы СБУ начал 22 мая, объяснила команда Зеленского.

27 мая состоялась пресс-конференция Разумкова, на которой тот заявил, что руководитель партии был заменен на съезде, который состоялся "недавно".

29 мая Слуга народа объявила набор кандидатов в депутаты.