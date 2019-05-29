Партия Слуга народа объявила набор кандидатов в депутаты

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Партия Слуга народа запустила свой официальный сайт, на котором объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отбор кандидатов продлится до 2 июня включительно.

Подать заявку партия предлагает на своем сайте.

Желающие должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. В частности, необходимо отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

"Кандидат от партии - это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента", - говорится в сообщении.

Также Слуга народа предлагает стать участником партии - быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на выборах.

Новым главой Слуги народа недавно стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков.