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29.05.2019, 18:49

Партия Слуга народа объявила набор кандидатов в депутаты

Партия Слуга народа объявила набор кандидатов в депутаты - Фото
Слуга народа_логотип

Кандидат должен отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов

Партия Слуга народа запустила свой официальный сайт, на котором объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отбор кандидатов продлится до 2 июня включительно.

Подать заявку партия предлагает на своем сайте.

Желающие должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. В частности, необходимо отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

"Кандидат от партии - это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента", - говорится в сообщении.

Также Слуга народа предлагает стать участником партии - быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на выборах.

Новым главой Слуги народа недавно стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, депутат
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