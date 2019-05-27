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27.05.2019, 11:22

Слугой народа теперь руководит новый человек

Слугой народа теперь руководит новый человек - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее политическую партию президента Владимира Зеленского, которая идет на выборы в Раду, возглавлял Иван Баканов. Его сменил Дмитрий Разумков.

Новым главой президентской партии Слуга народа, о которой пока мало что известно, стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков. Об этом стало известно на его пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

По словам политика, недавно прошел съезд партии, на котором и был заменен ее руководитель.

Разумкова избрали лидером партии вместо Ивана Баканова, которого на днях назначили на пост первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Партия пойдет на выборы. У нас также состоится съезд", - сказал Разумков, уточнив, что первый этап съезда пройдет 8 июня.

24 мая стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы, Иван Баканов, Дмитрий Разумков
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