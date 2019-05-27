Слугой народа теперь руководит новый человек

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новым главой президентской партии Слуга народа, о которой пока мало что известно, стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков. Об этом стало известно на его пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

По словам политика, недавно прошел съезд партии, на котором и был заменен ее руководитель.

Разумкова избрали лидером партии вместо Ивана Баканова, которого на днях назначили на пост первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Партия пойдет на выборы. У нас также состоится съезд", - сказал Разумков, уточнив, что первый этап съезда пройдет 8 июня.

24 мая стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.