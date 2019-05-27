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27.05.2019, 11:56

В Слуге народа Зеленского озвучили критерии отбора людей в Раду

В Слуге народа Зеленского озвучили критерии отбора людей в Раду - Фото
Владимир Зеленский и его команда (фото - пресс-служба)

Партия Слуга народа намерена провести документальную и кадровую проверку кандидатов, а также тест на добропорядочность

На досрочных выборах в парламент кандидат от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, которая сменила главу, должен быть высокоморальным и успешным в своем деле. Об этом на пресс-конференции сообщил политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент LIGA.net.

"Кандидат должен быть высокоморальным, с желанием и возможностью слышать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество. Этот человек должен быть успешен в той деятельности, которой он занимается. Этот человек обладает безупречной репутацией", - сказал Разумков.

Он обещает до выборов обнародовать список партии, чтобы каждый мог прокомментировать ту или иную кандидатуру. Если претензии общества будут обоснованными, партия обещает исключить подозрительных кандидатов еще до выборов.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он объявил о досрочных выборах. 15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в парламентских выборах. Он озвучил 10 требований к людям, которые хотят попасть в его партийный список. Заниматься музыкой он не планирует прекращать16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, список, выборы в Раду, выборы-2019, Дмитрий Разумков, критерии
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