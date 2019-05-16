Вакарчук: Мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фронтмент музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику. Об этом он заявил сегодня в Киеве, представляя политическую силу.

"Сейчас Рада превратилась в токсичное болото, которое засасывает наше будущее. Мы должны это изменить! Мы партия Голос, и мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику, и создавать политику, которая принесет нам настоящие изменения. Что нас объединяет? Мы устали от того, как делается политика в Украине... Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - заявил он.

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28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

30 сентября 2007 года принял участие во внеочередных выборах в Раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока Наша Украина/Народная самооборона. Был избран, стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также групп по межпарламентским связям с РФ и другими странами. Не подал ни одного законопроекта, пропустив 56 из 71 пленарных заседаний. В декабре 2008-го досрочно сложил полномочия нардепа.