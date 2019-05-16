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16.05.2019, 17:37

Вакарчук заявил, что не может отказаться от творчества

Вакарчук заявил, что не может отказаться от творчества - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой", - сказал певец

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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который объявил об участии своей партии Голос в парламентских выборах, не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть". Об этом говорится в статье, опубликованной на Украинской правде.

Согласно информации автора материала, с музыкой и концертами Вакарчук "завязывать не собирается даже после избрания депутатом".

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В статье отмечается, что график концертов ОЭ расписан до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний - в Минске в сентябре.

"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность - один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа - при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой", - объяснил Вакарчук.

Вчера Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

Читайте также: Каминг-аут Вакарчука. Что мы узнали о партии Голос

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук, музыка, океан эльзы
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