Вакарчук заявил, что не может отказаться от творчества

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который объявил об участии своей партии Голос в парламентских выборах, не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть". Об этом говорится в статье, опубликованной на Украинской правде.

Согласно информации автора материала, с музыкой и концертами Вакарчук "завязывать не собирается даже после избрания депутатом".

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В статье отмечается, что график концертов ОЭ расписан до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний - в Минске в сентябре.

"Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность - один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа - при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой", - объяснил Вакарчук.

Вчера Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

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