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24.05.2019, 11:14

Вакарчук уточнил требования к будущим нардепам от Голоса: список

Вакарчук уточнил требования к будущим нардепам от Голоса: список - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения будет утвержден на съезде партии

Новосозданная партия Голос музыканта Святослава Вакарчука озвучила 10 требований к тем, кто захочет войти в их избирательный список, чтобы попасть в Раду по итогам предстоящих внеочередных выборов. Список критериев для формирования списка размещен на Facebook-странице партии.

На первом съезде Голоса решат, кого поддерживать на одномандатных округах и кого из числа нардепов текущего созыва делегировать в мажоритарные округа.

Кандидаты в парламент от Голоса:

1. Имеют незапятнанную репутацию, не зависят от олигархов и готовы объяснить происхождение своего имущества;
2. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Украины о люстрации;
3. Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии;
4. Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;
5. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;
6. Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, КПУ и пророссийскими силами;
7. Не имеют гражданства страны-агрессора и экономических интересов на ее территории;
8. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;
9. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии, а также незыблемость территориальной целостности Украины;
10. Не являются действующими нардепами.

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15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику. Лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".

Политик заявил, что их финансирует "средний бизнес и немного крупный". Он также рассказал, будет ли сотрудничать с президентом Зеленским, и пожелал ему успехов.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук, требование
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