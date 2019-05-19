Вакарчук сказал, будет ли сотрудничать с Зеленским: видео

Лидер группы "Океан Эльзы" и новой политической партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что взаимотношения его партии с инициативами избранного президента Владимира Зеленского будут зависеть от его политики. Об этом Вакарчук сказал в эфире телеканала 1+1.

Вакарчук заявил, что необходимо изменить отношение к политике, поскольку новая политика заключается не в слепом доверии президенту, как это было, по словам лидера Голоса, в 2004 и 2014 годах, а в том, чтобы сделать его подотченым избирателям.

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Новый политик сказал, что если президент будет предлагать и осуществлять перемены, то его политсила их поддержит и будет предлагать еще более изменения. Если же президент не будет этого делать, то, по словам Вакарчука, его надо будет заставить отвечать перед избирателями.

В этом же эфире Вакарчук сказал, что убежден, что основые перемены в стране делает парламент, а не президент.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

16 мая сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".