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19.05.2019, 23:08

Вакарчук объяснил, почему идет в Раду, но не пошел в президенты

Вакарчук объяснил, почему идет в Раду, но не пошел в президенты - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В новой политсиле Голос не должно быть действующих депутатов, сказал ее лидер

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Украинский политик и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не стал балотироваться в президенты, а решил создать свою политическую силу и идти в Верховную Раду, потому что настоящие перемены в стране делают в парламенте. Об этом Вакарчук заявил в эфире телеканала 1+1.

Вакарчук сказал, что предложит своей партии, чтобы в ее избирательном списке не было действующих депутатов, поскольку его политсила намерена продигать кардинальные перемены, которых ранее не было. Новый политик отметил, что старая система выборов должна быть изменена.

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15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

16 мая сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".

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Теги: верховная рада, Святослав Вакарчук
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