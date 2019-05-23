Вакарчук: Нас финансирует средний бизнес и немного крупный

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новую политическую партию Голос Святослава Вакарчука финансирует в основном средний бизнес и немного - крупный. Об этом Вакарчук сказал в комментарии Громадському.

"Нас финансирует в основном средний бизнес и немного крупный, но не имеющий никакого отношения к олигархам точно. Это люди, которые заработали честно, публично свои деньги. Даже я сам немного финансирую", - сказал он.

По словам Вакарчука, олигархи не давали и не дадут ни копейки на партию, даже если захотят. Прямых предложений от олигархов о финансировании партии Голос не было, добавил ее лидер.

Ранее сегодня заместитель главы партии Ярослав Юрчишин сообщил, что Голос ведет переговоры с малым и средним бизнесом о донорстве. По его словам, на данным момент все организационные расходы взял на себя Вакарчук.