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23.05.2019, 22:20

Вакарчук: Нас финансирует средний бизнес и немного крупный

Вакарчук: Нас финансирует средний бизнес и немного крупный - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Олигархи не давали и не дадут ни копейки на партию, даже если захотят, сказал лидер Голоса

Новую политическую партию Голос Святослава Вакарчука финансирует в основном средний бизнес и немного - крупный. Об этом Вакарчук сказал в комментарии Громадському.

"Нас финансирует в основном средний бизнес и немного крупный, но не имеющий никакого отношения к олигархам точно. Это люди, которые заработали честно, публично свои деньги. Даже я сам немного финансирую", - сказал он.

По словам Вакарчука, олигархи не давали и не дадут ни копейки на партию, даже если захотят. Прямых предложений от олигархов о финансировании партии Голос не было, добавил ее лидер.

Ранее сегодня заместитель главы партии Ярослав Юрчишин сообщил, что Голос ведет переговоры с малым и средним бизнесом о донорстве. По его словам, на данным момент все организационные расходы взял на себя Вакарчук.

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Теги: Святослав Вакарчук, голос, финансирование
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