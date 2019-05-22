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22.05.2019, 18:48

В партии Вакарчука рассказали, где ищут деньги на выборы

В партии Вакарчука рассказали, где ищут деньги на выборы - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока все организационные расходы взял на себя сам Святослав Вакарчук

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Партия Голос ведет переговоры с малым и средним бизнесом о донорстве. Сейчас все организационные расходы взял на себя лидер партии Святослав Вакарчук, сообщил в комментарии движению Чесно заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"На этом этапе у нас пока работников нет, расходов крупных не было. Поэтому, соответственно, это средства преимущественно самого Святослава", - сказал Юрчишин.

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Сейчас партия ведет переговоры с потенциальными донорами среди представителей малого и среднего бизнеса.

"Мы уже общались с малым и средним бизнесом. В принципе до 10-12 миллионов (долларов, – ред.) собрать на кампанию не так сложно. Плюс мы очень надеемся на краудфандинг, потому что нам очень важно продолжать стратегии, которые в свое время начинали ДемАльянс и Сила людей", - сказал Юрчишин.

Вместе с тем он отказался назвать, с кем именно Голос ведет переговоры.

"Пока кампания не началась, и я еще не готов сказать, с кем именно мы ведем переговоры", - сказал он.

Официальная финансовая отчетность партии впервые появится перед выборами в июле, отмечают в Чесно.

Ранее Юрчишин заявлял, что Голос ведет переговоры с более чем десятью компаниями о финансовом донорстве, но до официальной регистрации партии они не готовы инвестировать средства. 

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Теги: голос, Святослав Вакарчук, выборы 2019, ярослав юрчишин
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