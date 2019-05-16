У Вакарчука сказали, когда назовут доноров партии Голос

Святослав Вакарчук представляет свою партию (фото - Дмитрий Бобрицкий LIGA.net)

Политическая сила Святослава Вакарчука Голос ведет переговоры с более чем десятью компаниями о финансовом донорстве, но до официальной регистрации партии они не готовы инвестировать средства. Об этом в эфире Hromadske заявил член команды Вакарчука Ярослав Юрчишин.

"Уже сейчас ведутся переговоры и есть договоренности с около 10-12 предприятиями, которые по украинским меркам можно назвать средне-крупными, но поскольку эти переговоры еще в процессе, то есть никто из бизнеса не готов инвестировать, пока не появится какое-то политическое тело, которое можно поддержать", - отметил он.

Реклама

При этом Юрчишин заверил, что среди доноров политсилы не будет украинских олигархов.

Вчера Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

Читайте также: Вакарчук подал Голос. Есть ли у него шансы попасть в Раду