Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля в ночь на 16 мая, советует президенту Владимиру Зеленскому, назначившему главой своей администрации его юриста Андрея Богдана, объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он, упомянув страну, которая в 2015-м не смогла рассчитаться с Международным валютным фондом.

По его словам, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".

"Это ваша игра, ваша геополитика (...) Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил он. "Если Зеленский будет слушать (Запад - ред.), он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - считает олигарх.

16 мая сообщалось, что Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам".

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