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22.05.2019, 07:45

Коломойский сказал, как поздравил Зеленского

Коломойский сказал, как поздравил Зеленского - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что еще не видел Владимира Зеленского и поздравил по телефону

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С момента возвращения в Украину из Израиля в ночь на 16 мая олигарх Игорь Коломойский еще не встречался с новым президентом Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах в SMS-сообщении. Об этом он рассказал в интервью УП.

На вопрос, была ли встреча, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати? (...) Я поздравил его (Зеленского - ред.) по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".

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"Ну какой смысл (встречаться – ред.)?", - продолжил он. "Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил SMS", – объяснил бизнесмен.

По словам Коломойского, инаугурацию президента 20 мая, на которую его не пригласили, он смотрел по телевизору: "В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", – добавил олигарх.

16 мая сообщалось, что Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, президент, игорь коломойский, поздравление
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