Коломойский сказал, придет ли на инаугурацию Зеленского: видео

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Олигарха пока не пригласили, но если и пойдет на инаугурацию, то на неофициальную часть, потому что он "свободный человек из поколения Зе"

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Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину в ночь на 16 мая, сказал, что пока не получил приглашение на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского, но мог бы пойти на неофициальную часть. Об этом он сказал в комментарии журналисту программы Схемы.

"Если мне приглашение дадут...Но я не знаю, может, на коктейль, на светскую (часть - ред.), а на официальную...Что мне там делать?...Я никогда в жизни не был на подобных мероприятиях..", - сказал он.

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Говоря об официальной части инаугурации в здании Верховной Рады он отметил, что "не знает, как это выглядит и какие там сложности".

"Надо же этот дресс-код, бабочки, галстуки...Это сложно, мы люди более свободные, спокойные, мы из поколения Зе, хотя нам на лет 20 больше", - добавил Коломойский.

Он также рассказал, зачем и надолго ли приехал в Украину.

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Теги: игорь коломойский, инаугурация
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