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17.05.2019, 19:27

Коломойский о возможном расследовании ФБР: Ничем не закончится

Коломойский о возможном расследовании ФБР: Ничем не закончится - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Украинский олигарх заявил, что ничего противозаконного на территории ЕС или США не совершал

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Возможно, Федеральное бюро расследований США и ведет расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, но оно ничем не закончится. Об этом заявил Коломойский в интервью программе Схемы.

"Вполне вероятно, что, может быть, какое-то расследование и ведется ФБР в США. И, может быть, оно проведется и ничем не закончится. Как всегда. Потому что я ничего противозаконного на территории ЕС, или США, или Украины не совершал. Все это политически мотивировано. Вон Фирташ сидит там в Вене по политически-мотивированным обвинениям. И очень нормально себя чувствует. Хочет вернуться. В свое время по телевизору покажут, кто за этим делом против него стоял", - сказал Коломойский.

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8 апреля издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщило, что Федеральное бюро расследований ведет расследование против Коломойского. По имеющимся данным, Коломойского подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег. Источники сообщают, что расследование масштабно и ведется давно, однако пока что Коломойскому не предъявили ни одного обвинения.

ФБР "не подтвердило и не опровергло" существование какого-либо расследования против украинского бизнесмена.

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Теги: фбр, дмитрий фирташ, игорь коломойский
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