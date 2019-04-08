ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast

Игорь Коломойский (фото - скриншот видео)

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast со ссылкой на три источника. По имеющимся данным, Коломойского подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.

Источники сообщают, что расследование масштабно и ведется давно, однако пока что Коломойскому не предъявили ни одного обвинения.

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Интересы олигарха представляет фирма Ashcroft Law. Там категорически отвергают любые обвинения.

The Daily Beast уточняет, что в расследовании участвует также прокуратура США в Северном округе Огайо, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.

По данным The Financial Times, сейчас Коломойский живет в Израиле. Это может существенно усложнить его экстрадицию.

Кандидата в президенты Владимира Зеленского во время визита в клинику Eurolab для сдачи анализов сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании Коломойского. Ранее расследование программы Схемы показало, что Зеленский передвигается в сопровождении минивэна группы Приват Коломойского.

Сам Зеленский на встрече с Анатолием Гриценко, лидером Гражданской позиции, в очередной раз заявил, что у него нет обязательств перед Коломойским.