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06.04.2019, 22:08

Гриценко поставил Зеленскому условие его поддержки во втором туре

Гриценко поставил Зеленскому условие его поддержки во втором туре - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Гриценко заявил, что Зеленский не готов к должности президента, но "готов прилагать усилия"

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Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, пересказал на своей странице в Facebook его позицию по ключевым политическим вопросам и ответил, при каком условии проголосует за него во втором туре. 

Гриценко заявил, что Зеленский не готов к должности президента.

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"Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", - написал политик.

По словам Гриценко, Зеленский также заверил, что не будет "терпеть коррупцию и мародерство", не будет "сдавать Украину Путину", отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, "унижать украинский язык".

Также Зеленский в очередной раз заявил, что у него нет обязательств перед олигархом Игорем Коломойским, нет договоренностей с кем-то из нынешних высокопоставленных чиновников по сохранению их на должностях или о месте в его команде.

С "пятеркой" кадровых назначений - СБУ, ГПУ, НБУ, Минобороны и МИД – Зеленский, по словам Гриценко, все еще не определился.  

Также Гриценко передал, что Зеленский "серьезно готовится" к дебатам с Петром Порошенко.

"Напоследок, поскольку и вы меня о том спрашиваете: проголосую ли я лично за Владимира Зеленского во втором туре? Если он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда наверное проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс", - написал Гриценко.

Ранее Гриценко заявлял, что 21 апреля не проголосует за Порошенко, но и в пользу Зеленского сказать пока ничего не может.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, анатолий гриценко
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