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04.04.2019, 11:02

Гриценко определился, за кого не проголосует во втором туре

Гриценко определился, за кого не проголосует во втором туре - Фото
Анатолий Гриценко (фото - LIGA.net)

Говорит, "взвешивает шансы и риски", но за нынешнего президента голосовать не будет

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Не пробившийся во второй тур президентских выборов Анатолий Гриценко заявил, что 21 апреля не проголосует за действующего главу государства Петра Порошенко, но и в пользу его конкурента Владимира Зеленского сказать пока ничего не может. Об этом он написал у себя в Facebook.

"За кого голосовать 21 апреля, вы меня спрашиваете? За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства я не проголосую никогда", - заявил проигравший выборы лидер Гражданской инициативы.

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По Зеленскому, заявил Гриценко, он не может давать советы.

"Сам не определился... Еще недостаточно информации получил", - сказал он.

По словам политика, он "взвешивает шансы и риски", хотя во втором туре будет два кандидата, и за одного, как уже сказал, не проголосует никогда.

Утром 4 апреля стали известны финальные результаты первого тура: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

За Гриценко 31 марта проголосовали 1 млн 306 тысяч 411 избирателей - с результатом 6,91% он финишировал пятым, позади Бойко и Тимошенко. Политик считает, что он со штабом предложил программу "без всякого популизма", "принципиально не... поливал грязью других кандидатов", а его команду "уничтожали шквалом фейков и лжи".

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

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Теги: выборы, анатолий гриценко, выборы-2019
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