Коломойский заявил, что приехал в Украину на пять лет: видео

Вернувшийся в Украину олигарх Игорь Коломойский заявил, что планирует ближайшие пять лет прожить в Украине "по семейным обстоятельствам". Об этом он сказал в комментарии Схемам.

Журналист Михаил Ткач встретился с Коломойским в киевском ресторане Сatch, где бизнесмен был в компании народных депутатов от группы Возрождение Виталия Хомутынника, Андрея Шипко и Евгения Геллера, а также бизнесмена Павла Фукса и своих бизнес-партнеров Геннадия Боголюбова и Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95".

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Ткач спросил Коломойского, не связано ли его возвращение с проигрышем на выборах Петра Порошенко.

"Нет, я решил ближайшие пять лет прожить в Украине", - ответил Коломойский.

На вопрос о причинах такого решения, олигарх ответил: "Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

При этом он утверждает, что это не связано с отношениями с избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал Коломойский.

Вчера сообщалось, что Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь.