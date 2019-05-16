Коломойский прилетел в Киев - СМИ

Игорь Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Об этом сообщает журналист программы Схемы Михаил Ткач, передает Радио Свобода.

"Коломойский прибыл в аэропорт «Борисполь» в 20 часов тем же самолетом условной группы Приват с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Ткач, сегодня, 16 мая, в 02:30 Коломойский прилетел из Тель-Авива в аэропорт Днепра.

Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, сказал, что "не знает".