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16.05.2019, 20:55

Коломойский прилетел в Киев - СМИ

Коломойский прилетел в Киев - СМИ - Фото
Игорь Коломойский

Ранее сообщалось, что сегодня ночью олигарх прилетел из Тель-Авива в Днепр

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Олигарх Игорь Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Об этом сообщает журналист программы Схемы Михаил Ткач, передает Радио Свобода.

"Коломойский прибыл в аэропорт «Борисполь» в 20 часов тем же самолетом условной группы Приват с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Ткач, сегодня, 16 мая, в 02:30 Коломойский прилетел из Тель-Авива в аэропорт Днепра.

Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, сказал, что "не знает".

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Теги: днепр, игорь коломойский, приват, олигарх
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