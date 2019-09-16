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Беленюк стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

Беленюк стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе - Фото
Жан Беленюк (Фото: Жан Беленюк/Facebook)
16.09.2019, 16:58

Украинский борец и нардеп победил в финале со счетом 2:1

Украинский борец и депутат из фракции Слуга народа Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

Беленюк победил со счетом 2:1 борца из Венгрии Виктора Льоринца.

Борец стал чемпионом мира во второй раз - первый раз этот титул он завоевал в 2015 году.

Кроме того, Беленюк - трехкратный чемпион Европы, победитель Европейских игр-2019 и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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чемпионат мира Жан Беленюк борьба
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