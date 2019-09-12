Грузия может войти в НАТО без оккупированных районов - экс-генсек

Андерс Фог Расмуссен (фото - ЕРА)

Грузинским властям стоит подумать над тем, чтобы добиваться вхождения в состав Североатлантического альянса даже без территорий, которые оккупированный Россией. Так считает ушедший в отставку в 2014 году экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет грузинская служба Голоса Америки.

Речь идет о регионах Абхазия и Южная Осетия.

Бывший координатор Альянса утверждает, что Грузия полностью соответствует почти всем остальным критериям для того, чтобы стать членом НАТО.

"Я думаю, выход из этого тупика можно найти в том, чтобы обсудить внутри Грузии, примете ли вы договоренность о том, что Статья 5 (договора НАТО о коллективной защите против агрессии на члена Альянса, - ред.) будет распространяться только на территорию, где правительство Грузии обладает полным суверенитетом", - сказал он.

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Тбилиси опасается, что вхождение в состав НАТО без оккупированных территорий будет равнозначно признанию российской аннексии.

Как отмечает агентство, "многие наблюдатели" предупреждают, что вхождение Грузии в НАТО даже с исключениями для оккупированной территории "автоматически приведет к войне с Россией".

Тбилиси в 2010-м и пообещал не применять силу для восстановления контроля над Абхазией и Южной Осетией, а РФ отказалась пойти на взаимные уступки и продолжает называть сепаратистские регионы "независимыми государствами", как и Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

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