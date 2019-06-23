В Грузии футболисты вышли в майках "Наша страна оккупирована РФ"

Фото: instagram.com/fctorpedokutaisi

Футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, таким образом показав свое отношение к политике страны-агрессора России. Об этом сообщает Грузия Online.

Свою позицию зафиксировали клубы "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави" (Рустави).



В Цхалтубо на стадионе им. 26 мая футболисты "Торпедо" вышли на поле в черных футболках, на которых было написано: "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией".



20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

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