В Грузии возобновились протесты: требуют увольнения главы МВД

Скриншот с видео

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси возобновилась протестная акция. На месте присутствуют правоохранители, сообщает Грузия онлайн.

В акции принимают участие активисты Национального движения, Европейской Грузии, а также оппозиционные депутаты.

Протестующие требуют отпустить задержанных. На это участники акции дали правоохранителям срок до конца дня.

Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые участвовали в разгоне демонстрации.

Кроме того оппозиционные политики требуют следующие парламентские выборы провести по пропорциональной системе.

Проспект Руставели не перекрыт.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

Сегодня Россия объявила, что с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний в РФ.