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21.06.2019, 15:19

Протесты в Грузии. Спикер парламента подал в отставку

Протесты в Грузии. Спикер парламента подал в отставку - Фото
Ираклий Кобахидзе (скриншот из видеозаписи)

Ранее в Тбилиси штурмовали здание парламента и требовали отставки Ираклия Кобахидзе

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке. Об этом он объявил на брифинге, сообщает грузинская служба Радио свобода

Спикер также назвал массовые протесты "справедливыми".

Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. 

После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. 

Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Протестующие пообещали вернуться сегодня вечером.

Смотрите также: Протесты в Грузии. Полиция применила резиновые пули: трансляция

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Теги: протесты, Грузия, Ираклий Кобахидзе
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