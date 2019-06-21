Протесты в Грузии. Спикер парламента подал в отставку

Ираклий Кобахидзе (скриншот из видеозаписи)

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке. Об этом он объявил на брифинге, сообщает грузинская служба Радио свобода.

Спикер также назвал массовые протесты "справедливыми".

Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым.

После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Протестующие пообещали вернуться сегодня вечером.

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