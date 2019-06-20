Из-за протестов Грузию срочно покинула российская делегация

Фото: radiosvoboda.org

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Российская делегация во главе с депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым 20 июня срочно покинула столицу Грузии Тбилиси. Это произошло на фоне массовых протестов из-за пребывания в стране россиян, поддерживающих политику своей страны в отношении Грузии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в митинге у здания парламента Грузии принимают участие около 10 000 человек.

Организаторами акции протеста стали практически все оппозиционные партии.

По данным Грузия Online, вечером участники оппозиционного митинга ворвались в здание парламента Грузии. Вооруженные дубинками и щитами полицейские пытались помешать штурму здания. отмечается, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Протестующие выдвинули ультиматум правящей партии - в течение часа уволить трех высокопоставленных чиновников. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Причиной протеста оппозиции и значительной части общественности стало участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы России, президента этой ассамблеи Гаврилова.

Граждан Грузии возмутило то, что он вел заседание ассамблеи в здании грузинского парламента, хотя перед приездом в Тбилиси подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

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Утром 20 июня оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу. Впоследствии оппозиционные активисты окружили отель, где жили российские депутаты, но местная полиция сумела их эвакуировать.