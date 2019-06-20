Посол Украины в Грузии устроил демарш российскому депутату

Игорь Долгов (фото - facebook.com/CulturalDiplomacyUkraine)

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста вышел из помещения во время выступление президента межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова. Об этом сообщает в Facebook публичная дипломатия Украины от МИД.

"Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили, - это жесткое сопротивление со стороны Москвы", - отметил Долгов.

Отвечая на вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем межпарламентской Ассамблеи православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - заявил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.

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