В Грузии протестовали против депутата из РФ: видео

В Тбилиси начались массовые протесты после того, как российского депутата Сергея Гаврилова пригласили председательствовать на заседании грузинского парламента. Об этом сообщает грузинское издание JAM.

Оппозиционеры из Объединенного национального движения и проевропейские грузины дали российским депутатам полчаса, чтобы уйти из здания парламента.

"Они осквернили наш парламент", - заявил в комментарии проевропейский депутат Георгий Канделаки.

Депутатов вывели из здания правительства. Лидер правящей партии Бидзина Иванишвили опубликовал заявление, где назвал инцидент "ошибкой протокола".

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста сегодня вышел из помещения во время выступления Гаврилова.

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