Грузия. Полиция завершила операцию по разгону митингующих

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Сегодня утром после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста, начавшейся на проспекте Руставели в Тбилиси, накануне, 20 мая, в 19:00. Об этом сообщает Радио Свобода.

Группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановлено, городские службы расчистили территорию от мусора. Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента. На месте также остаются дежурить кареты скорой помощи.

По информации Общественного вещателя, оставшаяся часть митингующих вооружилась камнями - по их словам, с целью самозащиты, начинают прибывать лидеры оппозиции.

Лидер оппозиционной партии Новая Грузия Вашадзе заявил, что сбор людей запланирован на 21 июня в 19:00 на проспекте Руставели.

"Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам с людьми нужно будет согласовать план действий", - сказал он.

20 июня в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит перед зданием парламента, в больницы были доставлены 16 человек.

Ранее оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу.