Протесты в Грузии. Полиция применила резиновые пули: трансляция

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит перед зданием парламента. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

На кадрах, которые в прямом эфире демонстрировала телекомпания Рустави 2, было вмдно, что полицейские стреляли гранатами со слезоточивым газом в сторону демонстрантов. Некоторые участники акции покидали территорию, закрывая лица майками и платками.

Однако большая часть демонстрантов осталась на месте, скандируя "Позор!".

После этого начались локальные столкновения между демонстрантами и полицейскими. Есть пострадавшие, которым первую медицинскую помощь на месте оказывают бригады скорой помощи. Тех, кому требуется госпитализация, скорая увозит в клиники.

По информации министерства здравоохранения Грузии, в тбилисские клиники доставлены 16 человек.

Некоторое время назад ситуация на акции протеста перед парламентом обострилась. Протестующие штурмовали здание парламента. Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Причиной протеста стало участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы России, президента этой ассамблеи Сергея Гаврилова, который перед приездом в Тбилиси заявил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Утром 20 июня оппозиционные партии блокировали зал заседаний законодательного органа, после чего межпарламентская ассамблея прекратила работу.