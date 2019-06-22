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22.06.2019, 18:35

С 8 июля РФ отказывается принимать рейсы грузинских авиакомпаний

С 8 июля РФ отказывается принимать рейсы грузинских авиакомпаний - Фото
Скриншот с видео

Причиной такого решения назвали просроченную задолженность грузинской стороны за аэронавигационную деятельность

Российская сторона с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний в РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

Запрет будет касаться также коммерческих рейсов.

Причиной такого решения в российском министерстве назвали "просроченную задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

В Минтрансе РФ утверждают, что в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны составляет 792 543 долларов США и 592 251 рублей.

В России говорят, что запрет будет действовать до момента полного погашения грузинской стороной задолженности.

Авиационные власти Грузии, по данным российского ведомства, уже оповещены об условиях возобновления полетов.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси "русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы".

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Теги: Georgian Airways, авиакомпания, Грузия
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