В Кремле назвали протесты в Тбилиси "русофобской провокацией"

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал начавшиеся вчера протесты в Тбилиси "русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы". Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - сказал Песков.

По его мнению, "был вопрос их (депутатов Госдумы, - ред.) непосредственной личной безопасности, и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения".

Песков сказал, что в Грузии бывает много туристов из РФ, и назвал инцидент "крайне серьезным".

Вчера, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Перед приездом в Тбилиси депутат заявлял, что считает необратимым признание Россией независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.

После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Полиция применила газ и резиновые пули. Ранены/травмированы несколько сотен человек. Операцию по разгону митингующих закончили под утро. Они пообещали вернуться сегодня вечером.