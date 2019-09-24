Таки ждут. Кабмин отреагировал на заявление Верещук о НАТО

Кабинет министров отреагировал на заявление депутата фракции Слуга народа и представителя правительства в Раде Ирины Верещук о том, что Украину якобы не ждут в НАТО.
В правительстве заверили, что ее слова были "некорректно трактованы", а курс на интеграцию Украины с НАТО остается неизменным.
"Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО", - сообщили в правительстве.
Слова о том, что Россия может "не позволить Украине вступить в НАТО", в Кабмине объясняют тем, что конфликт на востоке страны может быть серьезным препятствием на пути к членству в Альянсе.
"Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", - объяснили в Кабмине.
По словам правительства, Верещук также имела ввиду, что Украина станет реальным кандидатом на членство в НАТО только "при условии серьезного прогресса в реформах".
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