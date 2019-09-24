Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Таки ждут. Кабмин отреагировал на заявление Верещук о НАТО

Таки ждут. Кабмин отреагировал на заявление Верещук о НАТО - Фото
Кабинет Министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 14:20

В правительстве считают, что слова Верещук "некорректно трактовали"

Кабинет министров отреагировал на заявление депутата фракции Слуга народа и представителя правительства в Раде Ирины Верещук о том, что Украину якобы не ждут в НАТО.

В правительстве заверили, что ее слова были "некорректно трактованы", а курс на интеграцию Украины с НАТО остается неизменным.

"Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО", - сообщили в правительстве.

Слова о том, что Россия может "не позволить Украине вступить в НАТО", в Кабмине объясняют тем, что конфликт на востоке страны может быть серьезным препятствием на пути к членству в Альянсе.

"Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", - объяснили в Кабмине.

По словам правительства, Верещук также имела ввиду, что Украина станет реальным кандидатом на членство в НАТО только "при условии серьезного прогресса в реформах".

  • В интервью 112 Украина Верещук заявила, что "нам нельзя идти туда, где нас не ждут". Кроме того она добавила, что ей импонирует модель Финляндии, которая по ее словам "глубже интегрирована в НАТО, чем некоторые страны НАТО", однако не вступает в состав Альянса, чтоб не иметь проблем с Россией.
  • Позже Верещук заявила, что выступает за интеграцию в НАТО, а ее слова были "выдернуты из контекста".
  • Ранее Верещук уже поставила под сомнение европейские ценности, которые якобы не совпадают с традиционными украинскими.

Читайте также: Нардеп Слуги народа - журналисту: Кто вы такая, чтобы проверять?

Напишите нам
Слуга народа нато кабинет министров ирина верещук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 