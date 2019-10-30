Североатлантический совет НАТО начинает визит в Украину

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Сегодня, 30 октября, Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину. Об этом сообщает пресс-службу НАТО.

Представители 29 государств-членов НАТО вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом сегодня посетят Одессу, завтра – Киев. В Одессе Столтенберг выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на заседании комиссии Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Генсек и постоянные представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.