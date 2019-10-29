В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Корабли НАТО несут патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться в течение недели.
Планируется, что корабли посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется с Одессы 30 октября.
В рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии.
Фото: Armyinform.com.ua, Думская