В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Корабли НАТО несут патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться в течение недели.

Планируется, что корабли посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется с Одессы 30 октября.

В рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии.

15 октября премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что 30-31 октября Украину посетит делегация Североатлантического совета, в ходе которой представители НАТО получат "максимальную информацию" о ситуации в Донбассе. В порт Одессы по этому случаю зайдут минные тральщики стран НАТО.

Фото: Armyinform.com.ua, Думская