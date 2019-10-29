Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.10.2019, 14:32

В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж

1 / 8
В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж
В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж
В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортажВ порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж

Завтра, 30 ноября, корабли посетит генсек НАТО

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Корабли НАТО несут патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться в течение недели.

Планируется, что корабли посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется с Одессы 30 октября.

В рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии.

  • 15 октября премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что 30-31 октября Украину посетит делегация Североатлантического совета, в ходе которой представители НАТО получат "максимальную информацию" о ситуации в Донбассе. В порт Одессы по этому случаю зайдут минные тральщики стран НАТО.

Фото: Armyinform.com.ua, Думская

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, фото, корабли нато
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
Материалы по теме
Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС
Политика Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС
Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото
Новости регионов Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото
Популярное
фото/видео
Полицейские "взяли" неизвестных: продавали чужую квартиру - видео
Полицейские "взяли" неизвестных: продавали чужую квартиру - видео
В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж
В порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж 14:32
Инвестфорум Зеленского недалеко от фронта: трансляция с Донбасса
Инвестфорум Зеленского недалеко от фронта: трансляция с Донбасса 14:05
Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж
Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж 12:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 