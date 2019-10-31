Столтенберг в Раде цитировал Шевченко и дал депутатам совет

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг процитировал стихи украинского поэта Тараса Шевченко во время выступления в Верховной Раде и напомнил, что свобода - это не только права, но и обязанности.

Он напомнил, что два года назад, выступая в Раде, он также процитировал Тараса Шевченко. "И я хочу еще раз его процитировать. Он написал: "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі". Свобода - это не просто право, а и обязательство действовать не только в своих интересах, а в интересах всех людей", - отметил он.

Столтенберг призвал депутатов работать сообща и использовать возможности открытого, демократического общества. "Вы не спите, вы поддерживаете свои ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами", - завершил он свое выступление.

10 октября 2017 года генсек НАТО в своем выступлении перед народными депутатами также цитировал стихотворение Шевченко.

Ранее состоялся подход президента и генсека НАТО к представителям СМИ.

Вчера Столтенберг прибыл в Украину и посетил Одессу.

В тот же день Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине.

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